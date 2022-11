U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač, Raći, Ubalac, Momče, Stravče, Kržanja, Kastrat, Brezovice, Lokve i Ptikalj

– u terminu od 09 do 12 sati: Profesorske zgrade na Bulevaru Džordža Vašingtona.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 17 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Donji Martinići, Gornji Martinići-Srednja Glavica.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Jasikovica, Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Brijeg.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio naselja Dubrava iznad magistrale od 106 ulice.

– u terminu od 09 do 10 sati: Dio potrošača u Barskom polju, potrošači u blizini pekare “Montenegro” i Kips-a i potrošači u blizini Rapeks-a..

– u terminu od 09 do 14 sati: Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selje, Kunje, Nikezići, Duškići, Mala i Velika Gorana, Metanovići, Pelikovići, Kovačevići, Dio potrošača u Barskom polju, repetitor na Volujici i TS Ložiona – Depo, centar Ostrosa i selo Ckla.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: ulica 28 Decembar(dio grada kod stanice Uprave Policije i Vatrogasne).

– u terminu od 08 do 14:45 sati: Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 10 sati: područje oko tvrđave Španjola.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Gračanice i Zabrđa, repetitor Balj.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Crvljevine, Skakavac i dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 13 sati: Bliškovo.

– u terminu od 09 do 14 sati: Obrov.

– u terminu od 09 do 16 sati: Biokovac, Jabučina (Jabučno), Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Kruševo, Jablanovo i Femića krš.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Vozarine i Mioska.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mujića Rečine.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Donja Polja.

– u terminu od 09 do 15 sati: Slatina, Siga, Krstac, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Stevanovac, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena Lokva.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Meteh, Jara, Babino Polje i dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Uremovići, Crnobori, Gornje selo, Javorak.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Selo Odžak, Alići, Vilići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje i dio sela Bać.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Suvodo, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

