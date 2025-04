U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 24. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, IRD Šume, Naselje oko nekadašnjeg Elastika, dio Brskuta, dio Bera.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Zgrade u Ulica Radovana Zogovića i Miloša Obilića-preko puta FK Mladost.

– u terminu od 09 do 15 sati: Zgrade na uglu Ulica Đoka Miraševića i Dalmatinske.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela.

Zeta

– u terminu od 08 do 15 sati: Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 13 sati: Ul. Ivana Milutinovića, Ul Đura Salaja, Vučedolska, Trg Save Kovačevića, Ul. Lazara Sočice, Ul. Njegoševa, Ul. Manastirska, Ul. Vuka Karadžića, Elektroprivreda Crne Gore, Ul. Novice Cerovića, Ul. Marka Miljanova, Trg Šaka Petrovića, Trg Slobode, Ul. Narodnih Heroja, Ul. V Proleterske, Ul. Novaka Ramova, Ul. Jovana Cvijića, Staro Pazarište, CKB banka, Tržni Centar.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova, dio Laza, dio Dragovoljića.

– u terminu od 08 do 16 sati: Laz.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 09 do 13 sati: potrošaču naselja Dabezići.

Budva

– u terminu od 09 do 10:30 sati: dio naselja: Brežine, Petrovac.

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: dio naselja: Petrovac (Ulica IV, Ulica XVI).

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: dio naselja: Petrovac (Ulica IV, Ulica XVI).

– u terminu od 12:30 do 13 sati: dio naselja: Petrovac (Ulica XXII , Ulica XI).

– u terminu od 13 do 14 sati: Hotel “Montecasa” – Petrovac.

– u terminu od 14 do 15 sati: dio naselja: Petrovac (Ulica XXI , Ulica XII).

– u terminu od 15 do 15:30 sati: dio naselja: Petrovac (Ulica XVIII, Ulica X, Nika Anđusa).

– u terminu od 15:30 do 16 sati: dio naselja: Petrovac (Ulica XXII, Nika Anđusa, Ulica II, Ulica XXI).

Ulcinj

– u terminu od 09 do 13 sati: potrošači naselja Donji Štoj.

– u terminu od 09 do 15 sati: Beogradsko naselje u Donjem Štoju(kod apartmana Buzuku), objekti kod solanskog puta (ispred auto servisa Ljajka).

– u terminu od 10 do 13 sati: Đerane, Ulcinjsko polje, Velika plaža, Donji i Gornji Štoj, Reč, Kodre Dakine, Ada Bojana.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Čeren- Lastva Grbaljska, Morinj.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma, selo Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Ličine, Livadice.

– u terminu od 08 do 17 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ribarevine, Gornja Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-stara škola, Zaton-Klinac, Njegnjevo, Sutivan, Muslići, Ravna rijeka, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Žirci, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 17 sati: Plana, Blatina, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Lipovo, Bakovići, Hils, Ilinčić, Rovačko Trebaljevo, Moračko Trebaljevo, Radigojno, Fabrika vode ‘Suza’, Željeznička stanica ‘Trebaljevo’, mHE Bukovica, Sjerogošte, Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići-Prošćenske Žari.

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Gornji Lepenac, Pržišta, Gojakovići, Donji Lepenac, Ravni.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kalica, Godočelje.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i Murino (kratkotrajna isključenja).

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Vatrogasni Dom, dio ul. Narodne Revolucije, Volođine Zoil Lovćen, ul. Podgorička, Vojni Logor, Dragićevića imanje i dio ul. Peđe Leovca, zgrada fakulteta (moguća isključenja u navedenom terminu).

– u terminu od 09 do 15 sati: Ul. Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meteorološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja u ul. 3. Sandžačkoj.

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Brvenica, Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: Selo Žute Litice (centralni dio i naselje u blizini benzinske stanice), pogon (Ibar Mont, Dekor, fabrika mašinskih djelova), auto servis Rožaje i kamenolom Tofi.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja Bandžovo Brdo.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova.

– u terminu od 10 do 10:30 sati: Buljov Pod i dio ul. Njegoševe, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Bleči, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar.

– u terminu od 10:30 do 11 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Pitomine-Blagota, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka.

– u terminu od 11 do 11:30 sati: Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Seoca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

