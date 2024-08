U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 08. avgusta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 09 sati: dio oko Roki Pistolata u Ul. Vojislavljevića, škola “1. jun”, dio oko nje i dio između nje i Ul. Vojislavljevića, zgrada KAT-a, dio Zabjela oko marketa Idea u Ul. Ilije Plamenca, dio preko puta Zabjelske Vektre, prihvatilište i dio oko njega (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrade preko puta Doma Zdravlja na Pobrežju, Orasi, Naselje oko Škole u Zagoriču, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća.

– u terminu od 08 do 17 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do.

– u terminu od 09 do 10 sati: Zgrade u ulici Branka Miljkovića i Zgrade u ulici Vojvode Ilije Plamenca.

– u terminu od 11 do 12 sati: dio Bloka 5 – preko puta hrama i oko doma zdravlja i dio Momišića – Ul. 18. jula, preko puta hrama i oko vrtića Pčelica (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 12 do 13 sati: Bazar, dio Bloka 5 preko puta Bazara i vrtić Suncokrili (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 13 do 15 sati: dio Bloka 5 – preko puta hrama i oko doma zdravlja i dio Momišića – Ul. 18. jula, preko puta hrama i oko vrtića Pčelica (moguće kratkotrajno isključenje).

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk.

– u terminu od 07:30 do 09 sati: Glava Zete, Dobro Polje.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oraovica.

– u terminu od 08:30 do 12:30 sati: Dio Filendara.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Seoca, Bukovik, Krtine, Šljeme, Stubičko Međeđe.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: dio potrošača u ulici Matkovići.

– u terminu od 09 do 10 sati: Naselje Đuraševića Obala – od Movide do Maestrala.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje između “Torte” i “Pršut krivine” iznad magistrale.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce, dio Zabrdja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati: Dubovo,

– u terminu od 09 do 16 sati: Žiljak, Donji Mojstir, Mahala, Dobrinje, Ribarevine.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 13 sati: Štitarica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosudje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kruščica, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 16 sati: Dom starih, Ul.Njegoševa, Dušana Obradovića, Istarska, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir SV.Trojica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Dedeića.

Žabljak

– u terminu od 08 do 15 sati: Pitomine.

– u terminu od 09 do 15 sati: Motički Gaj , Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Godijelja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS