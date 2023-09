U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 28. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Stare Zlatice

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Han Garančića, dio Veruše oko pilane, dio Veruše

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Komunice, dio Stanjevića Rupe

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

-u terminu od 8:15 do 15:15 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 11:30 do 14:30 sati: Dio Granica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Baljački Do, Vitasojevići

-u terminu od 8:30 do 11:00s ati: Dio Granica, dio Lukova

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Grdovići

-u terminu od 13:30 do 14:00 sati: Luka Bar

-u terminu od 9:00 do 17:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor

-u terminu od 6:30 do 7:00 sati: Luka Bar

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Leskovac

-u terminu od 9:30 do 12:30 sati: dio naselja Donji Štoj(dio naselja iza katoličke crkve, Reč, Kodre Dakine)

Budva

-u terminu od 9:00 do 17:30 sati: Bijele Poljane

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Stari Grad- Parilo, Peluzica, Muo -dio potrošača

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje, Izvori, Martinovići

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

Berane

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: sela Crljevine i Skakavac

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Lagatori, selo Ponor

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti- Kratkotrajna isključenja

Andrijevica

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Paučina

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Žari-Razboj, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Donji Lepenac, Pržišta

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Redice, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Mioska, Vočje, Dugi laz, Krušev lug, Dragovića polje, Ljevišta, Zakrilje, Osreci, Svrke, Starče, Redice, Bojići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Sjerogošte, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vergaševići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Požeginja, Donji Mojstir, Šolje, Gornji Mojstir, Femića krš

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rasovo, Lipnica, Mijatovo Kolo, Sela, Mahala

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Provalija

-u terminu od 11:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 20:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zračak Nade, ul. 20. Novembra, dio ul. 37. Divizije – moguća isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Kakmuže

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dio ul. Voja Đenisijevića, Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Zbljevo

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

