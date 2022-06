U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 9. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Maslina – dio ulica: Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića i Stefana Mitrova Ljubiše, dio ulica: Boška Buhe, Trebinjske, Kninske, Tivatske, Bjelopoljske, Šavničke, Milana Raičkovića i Budvanske, Gornja i Donja Vrbica, Potoci, Beri

-u termiu od 9:00 do 14:00 sati: dio Zete – Bulevar Mahala

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jablan, Ivanj Uba, Dolovi Kovački, Grlić

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Hotel “Zeta” i potrošači u blizini hotela

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Bata, Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Brankov Krš, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac, Kobilji Do, Vulaši, Velestovo, Bajramovica i Markovina

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bršno, Gornji Obljaj, Gornje Dubočke

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ravno

Ulcinj

-u terminu od 7:45 do 15:00 sati: dio ul.28 decembar od Doma kulture prema pijaci

-u terminu od 7:45 do 14:45 sati: selo Gač

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio potrošača na području Brce prema Talićkoj ulici

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornja Polja

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kraljevo kolo

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ravni

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bare, Smrčje, Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: Ivanje škola

-u terminu od 15:00 do 20:00 sati: Lješnica

-u terminu od 14:30 do 19:00 sati: Nedakusi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Voljavac, Nikoljac, Radulići

Berane

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular, ul. Dušana Vujoševića, Milorada Jovančevića, Mirka Arsenijevića, dio ul. 29. Novembar, dio sela Budimlja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Laze

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bojovići

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice , dio sela Velika

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja Bandžovo Brdo, selo Razdolje

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS