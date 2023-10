U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 12. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Bera, ulica: Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dio Mahale iza Pečenjare

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dodoši

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brljevo

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuta, Vitasojevići

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači na području Runja (Ostros), potrošači u blizini Biskupade, ul. Pavla Rovinskog, Adrovića brijega i potrošači na području Dupila i Popratnica

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio naselja Pinješ(oko vojnih zgrada)

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: dio naselja Pinješ od vojnih zgrada prema Pristanu, hotel Albatros, restorani uz borovu šumu

-u terminu od 14:30 do 15:00 sati: dio naselja Pinješ od vojnih zgrada prema Pristanu, hotel Albatros, restorani uz borovu šumu

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja : Budva Polje,Podostrog , Lazi

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Objekat investitora Vukčević-Brajić , Pod dubovicom autobuska stanica

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:30 sati: Dio naselja iznad crkve Sv. Matije, prema Miloševićima i Janovićima.

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Ograde

Tivat

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Tripovića

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Mirište, Rovanac

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Lalovina

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dio ul. Podgoričke, Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Brdo

-u terminu od 9:00 do 20:00 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, MOGUĆA KRATKA ISKLJUČENJA NA POČETKU I ZAVRŠETKU RADOVA

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Brda

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Rabitlje

Žabljak

-u terminu od 11:15 do 12:15 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Njegovuđa Baza, Aluga

Žabljak 9:00 17:00 Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Žabljak 9:00 17:00 Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Lepenac, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Bistrica, naselje Šume

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Manastir Morača, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnaj, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ravni, Vrujca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Vranještica, Trmanje, Ravni

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Drijenak

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ulica Dunje Đokić, Mojkovačka ulica i Novootvorena

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio ulica Slobode i Muniba Kučevića

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vergaševići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Sela, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Lješnica, Banje selo, Gornja Lipnica, Grančarevo, Rasovo

-u termiu od 9:00 do 14:00 sati: Konfekcija Jekon, Pošta, Robna kuća, Stara pijaca, Zgrada Vunko, Telekom, Hotel, Gornji dio grada, Brena, Boro, 3×12 Stanova, Sjenička zgrada, Zgrada Tri ćulafa, Ul. Lenke Jurišević, Ul. Đorđija Stanića, Ul. Živka Žižića, Ul. Tomaša Žižića, Ul. Slobode, Tršova ulica, Ul. Muniba Kučevića, Ul. 3. Januara, Ul. Treća Sandžačka, Ul. Radomira Medojevića

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Nikoljac, Obrov, Kotlara, MUP, Zgrada Solidarnosti, Nikoljac Kapela, Sportski centar, Labus, ETC

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Vuča,Malindubrava,Crnča,Pripeć i Dračenovac- Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 10:00 do 10:30 sati: Kujevići,Fejzići,Dautovići ,Plunca ,Babići, Grahovo ,B.Crkva ,Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija ,Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari ,Paučina ,Blace ,Radetina ,Kačapore, Besnik, Malo Polje,Njeguši,Kurbadovići,Bać,Murići,Kajevići,Džudževići,Jablanica,Pripeć,Malindubrava,Vuča,Crnča,Dračenovac,Granit Mont i TV Repetitor

-u terminu od 14:00 do 14:30 sati: Kujevići,Fejzići,Dautovići ,Plunca ,Babići, Grahovo ,B.Crkva ,Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija ,Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari ,Paučina ,Blace ,Radetina ,Kačapore, Besnik, Malo Polje,Njeguši,Kurbadovići,Bać,Murići,Kajevići,Džudževići,Jablanica,Pripeć,Malindubrava,Vuča,Crnča,Dračenovac,Granit Mont i TV Repetitor

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Pogon Titeks

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Ponor

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Berane

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: selo Zagrad

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići, dio sela Seoce, selo Rijeka Marsenića

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

