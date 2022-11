U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 10 sati: područje Kuča- Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Rozdec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna, Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, dio ulice Generala Sava Orovića, Veljka Jankovića, Goranska i Savska, dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade i Serdara Jola Piletića.

– u terminu od 08 do 17 sati: Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Buster pumpa, Bekom, Crpna Bioči, Crkvice, Ras i Podsić .

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Selo, donji Martinići-Kiro Radović i Prentina Glavica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Preduzeće Mermer u Pažićima, Lalevići.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 17 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno.

– u terminu od 09 do 14 sati: Naizmjenična grupna isključenja po pola sata: područje grada Danilovgrada, Jelenak, Klanica, Farma koka, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan, Pješivci, Bogićevići, Lalevići, Veleta, Rova, Brijestovo, Sretnja, Mosori, Frutak, Kujava, Rsojevići, Orja Luka, Vinići, Zagorak, Tunjevo, Viš, Dobro polje, Adžin most, Bare Šumanovića, Šabajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići i Kupinovo, Grlić, Ćurioc, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići, dio Donje Markovine kao i preduzeća GSI i ZIP, Branelovica i Zagreda, Velje Polje i Pažići.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 09 do 16 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Bršna, Velimlje, Dolovi, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Gornja Somina.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bezuje, Goransko i Šume.

– u terminu od 08 do 16 sati: Mratinje selo, Repetitor Mratinje, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio naselja Dubrava iznad magistrale od 106 ulice.

– u terminu od 09 do 14 sati: Centar Ostrosa.

Budva

– u terminu od 08:30 do 10 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane.

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Brčeli.

– u terminu od 09 do 14 sati: Mažići, Duletići, Lapčići, Stanišići, Pobori, Gornji Pobori, Stanjevići i Brajići.

– u terminu od 15:30 do 17 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:40 sati: Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova Ulica, Paprati, Šišići, Bućini, Lukavci, Markov Rt, Stoliv.

Tivat

– u terminu od 09 do 13 sati: Radovanići, Eraci (poluostrvo Luštica).

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 14 sati: područje oko Škvera-Golubijera.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Gračanica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 12 sati: Ravna rijeka.

– u terminu od 08 do 15 sati: Rasovo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Biokovac, Lješnica, Jabučina (Jabučno), Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Kruševo, Jablanovo i Femića krš.

– u terminu od 11 do 14 sati: Bioča.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Vozarine i Mioska.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: Manastir Morača, Jasenova, Ocka gora, Andrijevo, Bogutov do, Međuriječje, Cerovica, Liješnje, Mrtvo Duboko, Smolice, Bulje, Trešnjica, Gornja Rovca, Velje Duboko, Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta, Đuđevina, Bare, Petrova ravan, Prekobrđe, Podi, Raičevine, Sela, Ulica, Uljari, Vrujca, Ravni, Crkvine.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mujića Rečine.

– u terminu od 14 do 17 sati: Lug, dio naselja Donji Pažanj.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Donja Polja i Štitarica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Siga, Krstac, Slatina, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Stevanovac, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Vrbica.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vrševo, Azane, Lješnica, Tucanje, Orahovo i Bare. (kratkotrajna isključenja DV 10kV Petnjica)

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika, Skić, Korita, Komarača, Meteh 1, Meteh 2, Jara, Babino Polje, Prnjavor, Malo Selo, RDC (Kofiljača), Đurička Rijeka, Bogajiće, Vojno Selo, Hakanje, Gropa, Jasenica, Hoti 1, Zabelj i Hoti 2.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 09 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 18 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bać.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Ponor.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

