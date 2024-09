U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 6. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati:Dio Radeće,Kami

Danilovgrad

-u terminu od 09 do 15 sati: Glava Zete, Dobro Polje

-u terminu od 07 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 07 do 15 sati: Suk

-u terminu od 08 do 15 sati: OsredinaStanjevića Rupa

-u termin od 08 do 16 sati:Počijevka

Nikšić

– u terminu od 08 do 16:30 satiUl. Tovićka, Ul. Hajdučka, repetitor Tović, dio Dragove Luke

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo, Bukovik Ul. Gračanička, Ul. Školska, Bulevar 13. Jul, Ul. Stubička, dio Kličeva oko Doma, Prijespa, Carev Most,Ul. Rudarska, UL.Gračanička, Šljunkara, Progres, dio Gvozdenica, Distributivni Centar, Asfaltna baza, Mehanizacija i Programat

06.09.2024. Nikšić 8:00 15:00 Ul. Stubička, Bulevar 13. Jul, dio Kličeva

– u terminu od 08 do 17 sati: Kuta

Plužine

-u terminu od 8:30 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje

-u terminu od 08 do 15 sati:Trsa

Kotor

-u terminu od 06 do 10 sati: Radanovići-Jugodrvo- područje oko restorana “Mozaik” , i objekta Salona “Enza Houm”

Tivat

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati:Vrijes , Mihova Glavica, Rahovići

Berane

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela-D.Rženica, Selo Zagorje-Opština Berane

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Selo Laze-Opština Petnjica,uže gradsko jezgroPetnjice, selo Johovice i dio sela Laze

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 :Meteh,Jara i Babino Polje,dio sela Mašnice

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift i dio sela Kalače

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 14 sati: Bolnica,Bolnica

Mojkovac

-u terminu od 09 do 14 sati: Dobrilovina,Slatina , Ckara

Kolašin

-u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Gornja Rovca

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 17 sati: Ravna Rijeka,Bistirica,Kostići,Pisana Jela, Rasovvo-Rosulja ,Ribarevine, Zaton, Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava, Grab,Strojtanica,Boljanina,Rastoka

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari,Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati:Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac,Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

