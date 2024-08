U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 29. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Ulica Njegoševa, Karađorđeva i Bulevar Stanka Dragojevića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Pavla Mijovića, dio Donje Gorice oko Centrometala, dio Kakaricke

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, Begovine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Osredina, Stanjevića Rupa

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Laško Rele

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići, Tomići, Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trsa

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vidne, Seoca

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Stubica, Stubički Dolovi, Paprati, Cerovo, Drenoštica, Bogetići, Vitasojevići

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: dio donjeg Štoja kod nekadašnjeg naselja 4.Jul (preko puta apartmana Comfort), Gornji Štoj , kod skretanja za Adu Bojanu I prema karauli

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici na području Litina, Limljana, Karuča i Pozanja

Kotor

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: dio naselja Glavatičići prema Parapidima i Čolanovićima

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Štitarica, Donja Polja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Donji Mojstir, Ribarevine, Žiljak, Dobrinje, Mahala , Skočigorina, Drndari, Grab

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grahovo, selo Paučina

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice , dio sela Vojno Selo, Skić, Korita, Komarača, Meteh 1, Meteh 2, Jara, Babino Polje, Prnjavor, Malo Selo, RDC (Kofiljača), Đurička Rijeka, Bogajiće,Vojno Selo, Hakanje, Gropa,Jasenica, Hoti 1, Zabelja i Hoti 2

Petnjica

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Godočelje,Lagatori,Lješnica,Tucanje i Azane

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac, Vrela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

