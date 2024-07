U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 18. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Ljubljanske, Arsenija Boljevića, Dr Božidara Darmanovića i dio bulevara Dr Ljubomira Rašovića.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe.

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Trg Kralja Nikole, donji dio Ulica Njegoševe, Ulica Petra Lubarde i dio Zmajeve.

– u terminu od 09:30 do 12 sati: Lastva Čevska.

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 11:30 do 15:30 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi i dio grada od Opštine prema manastiru (moguće kratkotrajno isključenje).

Danilovgrad

– u terminu od 09:30 do 12 sati: Glava Zete, Dobro Polje, Slap Zete.

Tuzi

– u terminu od 08:30 do 09 sati: komplet područje Tuzi i dio Mataguža.

Nikšić

– u terminu od 07 do 11 sati: Ul. Jezerska, Trebinjski put, dio Kapinog Polja, dio Kočana, Tehno Baza, dio Kočana, Ul.Krupačka, Kapino Polje, Studenca, Taložnik, NTC.

– u terminu od 07 do 15 sati: Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Rudog Polja, dio Integralovog naselja.

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Seoca, Trepča.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudinice.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: objekti Vojske CG na Mavrijanu.

Kotor

– u terminu od 08 do 08:30 sati: Kavač, Dub, SutvaraPržice, Trojica.

– u terminu od 08 do 10 sati: Škaljari-Vrmac -područje iznad groblja.

– u terminu od 09 do 10 sati: Zagora.

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Stari Grad-Gurdić, područje oko Katedrale Svetog Tripuna, područje oko Pomorskog muzeja, Parilo.

– u terminu od 10:30 do 12 sati: Stari Grad- Trg od oružja, područje oko Crkve Svetog Nikole, područje oko hotela Vardar, hotela Astorija, hotela Kataro, hotela Marija, područje oko Crkve Blažene Ozane, Parilo, Tabačina- dio oko stare zgrade CEDIS-a.

Tivat

– u terminu od 07:30 do 09:30 sati: Marići, Marići 1, Bogunovo, Popovine.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Zabrdja.

Berane

– u terminu od 080 do 13 sati: djelovi Dolca i Petnjika.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Dapsića.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Lozna

– u terminu od 08 do 16 sati: Draškovina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ribnik, Nikoljac, Sportski centar, Rogojevići, ETC, Zgrade Mup-a i Fonda PIO, Obrov, Donja Crnča, Ličine, Korita, Ribarevine, Nedakusi, Ravna rijeka, Majstorovina, Božovića polje, Slijepač most, Bojišta, Pali, Mijatovo kolo, Rakita, Jabučina, Gevčina, Okladi, Pavino polje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Juškovića potok.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina, Bistrica.

– u terminu od 10 do 12 sati: Pobrsijevići – Stevanovac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Bor i Ponor.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara, Komarača, dio Vojnog Sela.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Male Krće, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Sinanovića Luke.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Suvodo.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Mljetičak.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

