U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 13. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Kami, objekti uz Južnu obilaznicu (od mosta Luča ka Drvomontu), dio Donjih Kokota, dio ulice Nikole Tesle, ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i ulica Petra Miljanića, naselje uz obalu Ribnice, Gola strana, ulica 4.Jula i ulica vladike Visariona Borilovića i pumpa.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio stare Zlatice, ulica Primorska.

– u terminu od 09 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Mandići, Ciglana.

– u terminu od 07 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 17 sati: Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Most Radovića.

– u terminu od 08 do 09 sati: Dio Grlića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Lužnica.

– u terminu od 09 do 10 sati: Centar Danilovgrada, Crna Gora Cop u centru grada, dom zdravlja Danilovgrad i naselje oko njega, zgrade u Ul. Save Burića, hotel i naselje oko njega, Ul. I Bokeljske Brigade i dio Grlića (moguća kratkotrajna isključenja)

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje.

Tuzi

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Karabuškog Polja oko Džamije.

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Ul. Manastirska, Ul. Novice Cerovića, Ul. Njegoševa, Trg Slobode, Ul. II Dalmatinska, Ul. Nikca od Rovina, Ul. Peka Pavlovića, Ul. Puniše Lalatovića, Ul. Marka Biljurića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Vilusa, Bukovik, Krtine, Šljeme.

– u terminu od 09 do 10 sati: Golijsko Naselje Kličevo.

– u terminu od 09 do 12 sati: Bulevar 13. Jul, Ul. Straševska, Ul. Šavnička, dio Kličeva.

– u terminu od 10 do 11 sati: Ul. Straševska, Ul. Željeznička, dio Kličeva.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza. Briska Gora, Sv.Đorđe, Sutjel, Ćurke.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 11:30 sati: Gorovići, Bratešići, Glavatičići, Zagora, Krimovica, Platamuni, Trsteno, Ograde, Pićani, Desančić, Gude Polje-

– u terminu od 09 do 10 sati: centar Perasta i naselje oko Vile Perast.

– u terminu od 09 do 11 sati: dio potrošača prema Risnu u naselju Sveti Stasije.

Tivat

– u terminu od 10 do 12 sati: dio potrošača u naseljima Marići, Marići 1 i Bogunovo.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati: Ubli, Dugunja, Dizdarica, Žlijebi, Petrov Do, Stanovčić, Mandići.

– u terminu od 09 do 10 sati: naselja Jokmegdan, Nemila, Zemunsko naselje, Reciklažni centar, Hladnjača PKB Meljine.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Goražda i Mašte.

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro (naizmjenično u trajanju do 60 minuta).

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Ravna rijeka – Majstorovina, Grab, Čokrlije, Mahala, Ramčina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Padež, Bulje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Smrčje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 12 sati: Lepenac-Cer

– u terminu od 10 do 13 sati: Bjelojevići.

– u terminu od 10 do 15 sati: Crvena Lokva.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ponor, Laze i dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Komarača (kratkotrajna isključenja)

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Ul. Narodne revolucije, Osnovna škola Boško Buha, Naselje C, benzinske pumpe Eko i Ina, ul. Ratnih vojnih invalida, Velimira Jakića, zgrade u ul. Velimira Jakića, Restoran Oaza, Zračak Nade, dio ul. Voja Đenisijevića, Blaža Jovanovića, Srednjoškolski Centar, Osnovna škola Ristan Pavlović, ul. 20. Novembra, dio ul. Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj, ul. 37. Divizije, ul. Prijepoljska, naselje iza Pošte, Event Centar Taša, Naselje Potrlica, Romsko Naselje, Trlica, ul. Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meterološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja u III Sandžačkoj, Repetitor Tvrdaš, zgrade u naselju Varoš, zgrade u naselju Zlodo, ul. Banijska, Mirka Pejatovića – moguća isključenja u navedenom terminu u više intervala.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Paučina.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Bare Žugića.

– u terminu od 10 do 15 sati: Savin Kuk, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bukovica i Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

