U četvrtak isključenja struje u vise opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 18. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 08 do 15 sati: dio Dajbaba, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Gornja Vrbica, Bezjovo. – u terminu od 08:30 do 10:30 sati: Ulica Baku. – u terminu od 08:30 do 15 sati: Lamele Radoja Dakića u Ulica Seva Boljevića. – u terminu od 08:30 do 15 sati: naselje oko prihvatilišta ispod Ljubovića, Ul. Aleksandra Divajna ispod Ljubovića, zgrada Eurozox-a iza škole “Oktoih”, lamela C i zgrada policije u Jerevanskoj ulici, Ljetopis, zgrada na uglu ulica Jerevanske i Buda Tomovića, naselje preko puta Vodovoda, Naš diskont, dio Ul. 4 jula oko Našeg diskonta i betonjerka OGP-a (moguća kratkotrajan isključenja). – u terminu od 09 do 22 sati: Poslednja faza Central Pointa.

Podgorica / Tuzi – u terminu od 09 do 12 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi / Zeta – u terminu od 09 do 12 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vranj, Vladne, Dubrave, dio Mataguža prema Dubravama, fabrika čipsa.

Danilovgrad – u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice, dio Suka. – u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja) – u terminu od 08 do 17 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje – u terminu od 10 do 12 sati: Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica), Cetinjske Pumpe (Sjenokos), Građani, Podgor, Višnjica, sela Riječke Nahije (naizmjenična isključenja u najavljenom periodu).

Nikšić – u terminu od 08 do 15 sati: Vilusi, Rubeža, Bukovik, Rubeža, dio Oštrovca.

Plužine – u terminu od 08 do 15 sati: Šćepan Polje.

Bar – u terminu od 07:30 do 15 sati: Potrošači u centru Bara u blizini TehnoPlus-a i restorana “Mornar”, dio potrošača na području Veljeg Sela.

Ulcinj – u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Briska Gora, Gač, Brdela, zgrada Doma Zdravlja, dio objekata kod Dom Zdravlja.

Tivat – u terminu od 08 do 12 sati: Klinci, Tići, Radovanići, Brguli, Žanjice, Dobra Luka, Mirišta, Ponta Veslo.

Herceg Novi – u terminu od 07:30 do 15 sati: Ubli, Dugunja, Dizdarica, Žlijebi, Petrov Do, Stanovčić, Kameno, Presjeka.

Andrijevica – u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja.

Berane – u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš1 i 2, dio naselja Taluma, dio sela Dapsiće, dio sela Goražde, dio sela Šekular.

Bijelo Polje – u terminu od 08 do 14 sati: Čokrlije – Babajići. – u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići, Sutivan, Rodijelja – Brčve, Dobrinje, Slijepač most, Čokrlije.

Kolašin – u terminu od 08 do 16 sati: Gornje Lipovo, Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Izlasci.

Mojkovac – u terminu od 09 do 14 sati: Ckara, Dobrilovina, Selišta.

Petnjica – u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, dio sela Vrbica.

Plav – u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Velika, selo Dosuđe.

Pljevlja – u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće.

Rožaje – u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica.

Žabljak – u terminu od 09 do 17 sati: Bare Žugića.

Šavnik – u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

