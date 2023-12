U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 21. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Dio Stare Zlatice prema Smokovcu, Peuta, dio Stare Zlatice.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe, Dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara i dio ulicaBratonožićke, Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske, Naselje iza restorana Internacional, ulica Đoka Miraševića i Slovačka.

Zeta

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Botuna do Bazena Crvenog Mulja.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Tuzi

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio Tuzi prema Rokšpedu – potrošači u blizini marketa Mario, SMŠ 25. maj i Rruga 28 Nentori u Podgorici.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, dio Glavice, , dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje iza hotela Perjanik, Kasarna, Zagreda i dio Orje Luke.

– u terminu od 08 do 16 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, Kosić, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Baljački Do, Ul. Milice Vučinić, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Andrije Kovačevića, Ul. Sima Šobajića, Ul. Voja Samardžića, naselje Blaža Jovanovića, Ul. Narodne Omladine, Bobotovo Groblje, Gradačka Poljana.

– u terminu od 09:30 do 10 sati: Garden Gold (Montekuk), Ćemenca, Vodovod Pumpe Duklo, Duklo, Grebice, Šik Javorak, Rastoci, Zla Gora, Parzizanski put, Hercegovački put, Kasarna, Tehno Baza, dio Kočana, Mi-rai, dio Kapina polja, Pivara Zgrade Kod Albone u Rastocima, Kolektor “PPOV-Studenca”, Sportski Centar Ul. 29 Novembar, Zgrada Pejtona, Ul.Jola Piletića, Ul. Nikole Tesle, zgrada Zinik “, Ul. Serdara Šćepana, Ul. 2. Dalmatinska, Zgrada Profesorska, Ul. Peka Pavlovića, Grudska Mahala, Ul.Žarka Zrenjanina, Bistričko Naselje, ” Samački Hotel, Građevinsko”, Rudo Polje, Integralovo naselje, Ul.Baja Pivljanina, (Zgrada Željezare)”, (Zgrada Boksita)”, dio ul.Njegoševe, Goranović Klanica.

– u terminu od 10 do 10:30 sati: Glibavac, Gornje polje, Rastovac, Vidrovan, Vidrovan-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje, Praga, komplet Dragova Luka, Mokra njiva, Zavrh, Brezovik, Bolnica Brezovik, Miločani, Gornje polje-Nula, Šume, Prisoja, Čeline, Vrzipov do, Presjeka, Srijede, Vir, Zavraca, Sjenokosi, Pivara, Mljekara FML, Sutjeska, Karingtonke, Grudska Mahala, Krsta Kostića, dio Rastoka, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića, IV Crnogorske, Nikca od Rovina, put pored Bistrice, Samački Hotel Željezare, Ul Serdara Šćepana, Ul. Boška Jankovića, Ul Alekse Backovića, Zgrada Montex, Zgrada Treske. Bistričko Naselje, Šišovik Labudovići, “Naselje Humci, (Zgrada Help)”, Humci (Dječiji Vrtić)”, Oštrovac, dio II Dalmatinske, dio Omladinske.

– u terminu od 11 do 12 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Mratinje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Potrošači na području Bjeliša/Mandarića, Zupci, Tuđemili i potrošači na Sutormanu.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Pinješ iza hotela Mediteran.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Sv.Vrača 1, donji dio naselja, dio potrošača na Mečerovom brijegu do magistrale, Turist C.

– u terminu od 10 do 11 sati: dio Lastve, naselje Blato, područje oko restorana Šebelj.

Tivat

– u terminu od 09 do 12 sati: Zelena Pijaca, Makedonsko odmarališe, Samoposluga, Dio Gornjeg Seljanova, Mesara, Pršutara.

Herceg Novi

– u terminu od 09:30 do 16:30 sati: Šištet, poviše magistrale, Sportska Sala, benzinska pumpa u Igalu, Hotel Šajo -kratkotrajna isključenja.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja.

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Veliđe.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Dobrinje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Gimnazija, dio Rasadnika, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Nedakusi, Rajkovici, Rasovo, Rakonje-Crnionica, Potkrajci, Bojišta.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Trmanje, Ravni, Uljari, Đuđevina, Sreteška gora, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Sela, Ulica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Rudnica, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela:Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze i dio Trpeza.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio naselja Moćevac, ul. Njegoševa, Dušana Obradovića, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, Zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela:Hurije, Rijeka, Grahovo, Lovnica, Bubovići i Klanica (Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Bašča).

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djellovi Lovnice i Dacića.

Žabljak

– u terminu od 09 do 16 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS