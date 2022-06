U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 23. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi

-u terminu od 6:00 do 7:00 sati: Područje Tuza – centar Tuza, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke Gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj, Ljuljanovići, područje Hota, Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave

Podgorica

-u terminu od 6:00 do 17:00 sati: Dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Zagoriča u blizini groblja, Potoci, Beri

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Taraš Vojna, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo, Studeno, Ivanj Uba, Jablan, Dolovi Kovački

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Cerovačka Glavica

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Kočana, Poklonci, Vodovod Poklonci, Krupac, Crnodoli

Kotor

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: Muo – centar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje oko stare fabrike Ljekobilje i dio Bujevine

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Grbalj – Gorovići i Brašići

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: od Hotela Xanadu do Hotela Kumbor

Budva

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: dio naselja Grđevica kod novog kružnog

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Donja Briska Gora, dio naselja Zoganje, Darza,Sveti Đorđe, Sutjel i Ćurke

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Mojkovac (Kula 1), Gornja Polja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ravni

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Suva gora

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Slijepač most-Lisičine

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ribarevine, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Zaton, Nikoljac, Radulići, Ravna rijeka

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Rakonje, Dom starih, Mojkovačka ulica, Cerovo, Babića brijeg, ŠIK Lim, Zaimovića livade, Rijeka, Lješnica, Banje selo, Gornja Lipnica, Distribucija, Rasadnik, Gornji grad, ulica Radomira Medojevića, Radnička ulica, Zgrada Tužilaštva

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, dio sela Velika, sela Komarača i Lijevi Meteh

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

(kraj) tam

