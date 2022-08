U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 25. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Mojanovići, Goričani, Spotski Centar Beglaci, Željeznička Stanica Golubovci, naselje oko stanice, Odžino Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Dajbaba, Manastir Dajbabe, naselje preko puta Bazara, dio Beogradske ulice, dio Ulcinjske ulice (naselje oko Britanske Ambasade)

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: dio ulice IV Proleteske

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, dio Livada Bandića, Savović, Velmont, dio Lužnice, Ćafa, Baloče (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac. Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski, Mokanje, Lakat, Jelenak – Luke, Dio Studenog, Koljat

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:00 do15:00 sati: Gornja Brezna, Podprisoje, Lug

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuta, Pilatovci, Risji Do, dio Dragovoljića

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Fraskanjel

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Gornji Lepenac, Pobrsijevići, Zaboj, Crvena Lokva

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Pržišta, Matovine, Selišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00d do 15:00 sati: Vladoš II, Durutovac

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Radulići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Kruševo-Crnionica, Ravna rijeka-Sopljače, Pali, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Jabučina, Rasovo-Rastoka

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Poda(zaseoci Anđželate i Sućeska)

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kurbadovići, dio sela Sinanovića Luke

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: naselje Mujevići, dio sela Sinanovića Luke, dio sela Kurbadovići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice- moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Brvenica, Glisnica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Njegovuđa, Baza, Vrela, Aluga, Rasova, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

