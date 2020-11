U četvrtak aktivnosti na mreži u cilju poboljšanja napajanja

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 26. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 5:00 do 6:00 sati: Stari Aerodrom, Konik, dio Drača, dio centra grada i dio Stare Varoši (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Stari Aerodrom, Konik, dio Drača, dio centra grada i dio Stare Varoši (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: blok 7 u ul. Brastva i jedinstva i dio trga Božane Vučinić

Tuzi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Gornje i Donje Drume, Ramza Ćaf, Spinja, Vitoja, Božaj, Kremza, granični prelaz Božaj, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dobri Do, Filendar, Grlić

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci ,Božija Voda, Karuč, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Plužine

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Jerinići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vilusi, Ilijino brdo, Carina, Dolovi, Vrzipov Do,

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva

-u terminu od 12:10 do 15:00 sati: Ul. Školska, Ul. Trebješka, Bulevar 13. Jul, Ul. Trgovačka, dio Kličeva

-uu terminu od 9:00 do 13:00 sati: Podgorički Put, dio Budoša, Tunel Budoš, dio Straševine

Budva

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Mažići, Stanišići, Lapčići, Duletići, Jelen Do, Gornji Pobori, Donji Pobori, Stanjevići, Brajići i Di bar.

Bar

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: korisnici u neposrednoj blizini nadvožnjaka na bulevaru JNA.

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: naselje Pečurice, Vitići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Ade iza mosta prema restoranima

Tivat

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Krašići – dio potrošača

Kotor

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati. Dobrota – Sv. Matija (potrošači od restorana “Elas” do Sv. Matije)

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Stoliv – centar, Dragalj

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Područje od Markovog Rta do kraja Stoliva -Kratkotrajna isključenja u periodu vršenja radova

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Pilana Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Uskoci

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Sirčići, Lever Tara, Bitine

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Rađevići, Mironići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ moguća kratka isključenja dalekovoda na početku i završetku radova

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina, Jakupov Grob, Boljanići

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje

Rožaje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ćosovica, Gornja Lovnica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Kamenolom Granit Mont, Kajevići, repetitor Kajevići, Džudževići, Jablanica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Grnčar

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stožer, Potkrajci-Prestreke, Tomaševo, Slijepač most-Pali,

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Grab – Dauti

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Pisana Jela

Kolašin

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Suva Gora

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ocka Gora

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Sunga, Đekići, Bare Kraljske, Vukićevića Lug, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Gojakovići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.