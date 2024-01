Sjutra sunčano, temperatura do 15 stepeni

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sjutra će biti sunčano, a najviša dnevna temperatura iznosiće 15 stepeni.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, tokom jutra u većini kontinentalnih predjela očekuje se umjeren do jak mraz, a po kotlinama je moguća magla ili sumaglica.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od minus deset do četiri, najviša dnevna od šest do 15 stepeni.

