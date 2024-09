Putevi suvi, oprezno zbog odrona

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća uglavnom po suvim putevima, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Oni su upozorili da su mogući sitniji odroni na putevima pored klisura i usjeka i savjetovali opreznu vožnju.

Na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina, saobraćaj je obustavljen za sva vozila zbog odrona.

Na magistralnom putu M-2 na dionicama Poda – Berane i Ribarevine – Poda saobraćaj će biti obustavljen od devet do 12 i od 14 do 17 sati zbog rekonstrukcije saobraćajnice.

Na regionalnom putu R-19 Mateševo – Andrijevica, na lokaciji prevoj Trešnjevik, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični, od sedam do 19 sati, zbog asfaltiranja puta.

Na magistralnom putu M-3 dionica Šćepan Polje –Nikšić saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični na mjestima presvlačenja asfalta.

Saobraćaj je sa dvosmjernog na naizmjenični promijenjen na regionalnom putu R-29 Bar-Kamenički most–Krute, zbog rekonstrukcije.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi, na dijelu puta Nikšić-Kuside, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, a povremeno je totalno obustavljen ne duže od 15 minuta.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-2 dionica Bijelo Polje-Barski Most, granični prelaz Dobrakovo, saobraćaj je na mjestima radova promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, lokalitet Vukov most, zbog radova je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta.

Na magistralnom putu M-3 dionica Jasenovo Polje –Vir lokacija Brezovi Doli, radi snimanja TV serije Tvrđava saobraćaj će biti povremeno obustavljan, ne duže od 15 minuta.

Na magistralnom putu M-6, dionica Žabljak – Šavnik od tunela Ivica i u zahvatu sela Virak, Pošćenski kraj, Bukovica, Provalija i Grabovica saobraćaj se obustavlja za sva vozila ne duze od 15 minuta, od šest do 20 sati, zbog snimanja reklamnog spota.

