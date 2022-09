Oprez zbog mokrih i klizavih puteva

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutro se saobraća po mokrim i klizavim putevima, kazali su iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Oni su upozorili da se na pojedinim dionicama zadržava voda i savjetovali oprezniju i sporiju vožnju.

Navodi se da je smanjena vidljivost zbog niske oblačnosti i padavina, i da duž klisura i usjeka ima odrona.

“Duž klisura i usjeka učestali su odroni i dolazi do izlivanja bujičnih voda. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna dodatna opreznost”, naveli su iz AMSCG-a.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-5 Rožaje-Špiljani saobraćaj će biti obustavljen za sva vozila od osam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta i od 13 sati i 45 minuta do 16 sati i 45 minuta.

Privremeno se, zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-6 dionica Mihajlovica Rance-Pljevlja, odobrava totalna obustava saobracaja za sve vrste vozila u terminu od 14 do 18 sati.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-3 dionica Pljevlja-Metaljka saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila od deset do 14 sati.

Na regionalnom putu R-13, od petlje Mateševo doistoimenog naselja, zbog sanacije klizišta režim saobraćaja biće promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena i potpuna obustava saobraćaja, ne duže od 15 minuta.

