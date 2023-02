Na Žabljaku 86 centimetara snijega

Podgorica, (MINA) – Na Žabljaku je jutros bilo 86 centimetara snijega, a u Kolašinu 33, objavljeno je na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

U Šavniku je izmjereno 22 centimetara snijega, Pljevljima 19, Plužinama i Cetinju po šest.

U Rožajama i Gusinju ima po tri centimetra snijega.

