Na Žabljaku 64 centimetra snijega

Podgorica, (MINA) – U crnogorskim gradovima jedino na Žabljaku ima snijega.

Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u Žabljaku je izmjereno 64 centimetra snijega.

Prema najavama meterologa, u Crnoj Gori danas će biti oblačno, u kasnim popodnevnim satima u južnim i centralnim predjelima povremeno se očekuje kiša.

