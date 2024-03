Krivična prijava protiv tri maloljetnika zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su krivičnu prijavu protiv tri maloljetne osobe stare 14 godina, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu dva maloljetnika, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je medicinsko osoblje Dječje bolnice Kliničkog centra Crne Gore prijavilo policiji da se toj zdravstvenoj ustanovi na ukazivanje ljekarske pomoći javila maloljetna osoba sa povredama iz nasilja.

Iz policije su rekli da su došli do sumnje da su oštećenom maloljetniku, dok se nalazilo u društvu sa još dva maloljetnika, prišle tri njemu nepoznate osobe koja su ih prvobitno verbalno napala.

„Tada je jedan od dva maloljetnika sa kojima se oštećeni nalazio uspio da se udalji sa lica mjesta, međutim, osumnjičeni su, zatim fizički napali dva maloljetnika koja su ostala na licu mjesta“, precizira se u saopštenju.

Sa događajem je, kako se dodaje, upoznat tužilac koji je naložio preduzimanje daljih mjera i radnji u cilju identifikacije počinilaca i rasvjetljavanja događaja.

„Preduzimajući krimalističke mjere i radnje, policijski službenici došli su do saznanja o identitetu počinilaca, tri maloljetne osobe stare 14 godina i protiv njih je podnijeta krivična prijava“,kaže se u saopštenju.

