Izbjegavati putovanje u najtoplijem dijelu dana

Podgorica, (MINA) – U većem dijelu Crne Gore jutros se saobraća uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopštili su iz Auto moto saveza (AMSCG) i savjetovali da se izbjegava putovanje u najtoplijem dijelu dana.

Iz AMSCG-a su upozorili na sitnije odrone duž klisura i usjeka.

Saobraćaj na magistralnom putu M-6, na dionici Mihajlovica – (Ranče) Pljevlja, zbog rekonstrukcije biće obustavljen od 11 do 15 sati.

Na magistralnom putu M-5, dionica Rožaje-Špiljani, zbog iskopa kosine saobraćaj će biti obustavljen od osam do 11 i od 13 sati 30 minuta do 16 sati i 30 minuta.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-5, dionica Rožaje-Špiljani, odobrava se preusmjeravanje saobraćaja na raskrsnici Vuča.

Zbog sanacije klizišta na magistralnom putu m-3, dionica Šćepan Polje-Nikšić, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Na tom putu saobraćaj će prije Plužina biti obustavljen od devet do 11 sati i od 13 do 15 sati.

Saobraćaj na magistralnom putu Žabljak – Šavnik u mjestu Pošćenski kraj, promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni a biće i obustavljan zbog asfaltiranja te saobraćajnice, od deset do 14 sati.

Na regionalnom putu R-13, od petlje Mateševo do istoimenog naselja, saobraćaj će zbog rekonstrukcije za sve vrste vozila biti obustavljen. Saobraćaj će se usmjeravati preko autoputa.

Na magistralnom putu M-3, dionica Danilovgrad-Podgorica, u toku je rekonstrukcija puta, zbog čega se saobraća naizmjenično jednom trakom na mjestima radova, a mogući su povremeni prekidi saobraćaja ne duži od 15 minuta.

Zbog izgradnje bulevara od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-1, dionica Mojkovačka ulica, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni sa povremenim prekidima ne dužim od 15 minuta.

Iz kompanije CRBC, koja pravi auto-put, obavijestili su da je pristup gradilištu dozvoljen samo zaposlenima uz posjedovanje nove propusnice.

Navodi se da je ograničenje brzine u tunelima 20 kilometara na sat (km/h), dok je ograničenje brzine kretanja na mjestima gdje su radovi završeni 40 km/h.

“Svako prekoračenje brzine će se evidentirati i adekvatno sankcionisati od policije”, kaže se u saopštenju.

