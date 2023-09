I u ponedjeljak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 02. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Veruše i Drezga.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Stanjevića Rupe, dio Komunice, preduzeće Čakarević i dio naselja oko njega.

Cetinje

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Bajica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitasojevići, dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Borkovići.

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Grdovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj(ulica Sv. Mateo, ulica Sv.Marko).

Tivat

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Kakrc- Mulo Oko.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Crni Vrh, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio ul. Voja Lješnjaka (Donja Pruška), zgrada Komunalnog, pumpa ‘Luk-Oil’, zgrada Granične policije, Babića brijeg i dio naselja Rasadnik i Njegnjevo (nova trafostanica).

– u terminu od 09 do 16 sati: Prijelozi 2 – Zakom, Ravna rijeka – Majstorovina, Lozna, Grab, Slatka, dio ulice Slobode i ulice Muniba Kučevića (dio grada između hotela ‘Bijela Rada’ i tržnog centra), Nedakusi i Sutivan.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte, Mujića Rečine, Međuriječje, Bakovići, Ilinčić, Hils, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, Radigojno, Sjerogošte, mHE ‘Bukovica’, Željeznička stanica, Međuriječje, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Paljevine, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac, Pržišta – Lazine, Krstac, Šundeci i Juškovića potok.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grnčar.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti.

Pljevlja

– u terminu od 05 do 07 sati: KOMPLETNO KONZUMNO PODRUČJE PLJEVALJA – Naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranč, brana Otilovići, naselje Bogiševac, ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, ul. Njegoševa, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovića, Iva Andrića, ul. Lovćenska, GM6, GM7, GM8, ul. Drvarska, Vardarska, kapela Ravni, vojna fabrika – Vektra Optel, zgrada TE, ul. Boračka, ul. Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića, sportski centar Ada, JU Dom starih, zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževića, gradska pijaca, Hidrofor, Bolnica, ul. Vojske Crne Gore, ul. Drvarska, naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, ul. Volođina, zgrade u naselju Kupusište, pumpe za vodu na Bogiševcu, Meše Selimovića, Vase Čarapića, Manastirska, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, Nikole Pašića, Naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, ul. Bobovska, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje, naselje Dolovi, Dragaševića imanje, Osnovna škola na Gukama, JPU ”Eko bajka” na Gukama, Hram Svetog Georgija, naselje oko Hrama, Betonjerka, ul. Narodne revolucije, Vodovod Pliješ, vodovod Podpliješ, Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, Monter, Vektrina rasvjeta, zgrada pogranične Policije, Carinski terminal, Radosavac, restoran Balkan, Rudnička zgrada, Klanica, ul. Oslobođenja, naselje Ševari i Mljekara, Osnovna škola Boško Buha, Naselje C, benzinske pumpe Eko i Ina, perionica auta, Sava osiguranje, Mat Petrol pumpa, restoran i supermarket Franca, autobuska stanica, ul. Ratnih vojnih invalida, Velimira Jakića, zgrade u ul. Velimira Jakića, Restoran Oaza, stovarište Vektra, zgrade u ul. Skerlićevoj, barake u Naselju C, NVU Zračak Nade, ul. Voja Đenisijevića, ul. 37. Divizije, Blaža Jovanovića, Srednjoškolski centar, Osnovna škola Ristan Pavlović, ul. 20. Novembra, ul. Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj, ul. Prijepoljska, naselje iza Pošte, naselje Potrlica, Event-centar ”Taša”, ul. Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meteorološka stanica, zgrada MUP-a, naselje u 3. Sandžačkoj, Romsko naselje, Trlica, repetitor Tvrdaš, zgrade u naselju Varoš, zgrade u naselju Zlodo, ul. Banijska, Mirka Pejatovića, ul. 1. Decembra, zgrade u ul. 1. Decembra, ul. Pavla Bulatovića, Avalska, Tršova, hotel Pljevlja, Dom Kulture, zgrada Winga, podzemna garaža, Autobuska stanica, Pošta, zgrade TE, ul 3. Sandžačke brigade, zgrada fonda PIO, zgrada penzionera, zgrada Borova, kotlarnica, zgrada Atlas banke, zgrada Suda, Tržni Centar, zgrada Stara Nama, ul. Boška Buhe, Glasinačka, zgrada iznad apoteke, apoteka Risto Vukotić, Vatrogasni Dom, ul. Volođina, Zoil Lovćen, ul. Podgorička, Dječji vrtić, ul. Velimira Jakića, zgrada Solidarnosti, Dom Vojske, ul. Podgorička, Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, naselje Brdo, preduzeće Mat Company, ul. Oslobođenja, naselje Bajov potok, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima, Krejino Vrelo, Pekara, naselje Židovići, Ševari, Sekcija za puteve, stovarište Tanjević, kamenorezačka radnja Rvović, otkupna stanica Spajić, Komini, Vektra Jakić, rudnik u Borovici, Šumani, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Orlja, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka, naselje Šula, Rudnik olova i cinka “Gradir Montenegro”, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko.

– u terminu od 08 do 18 sati: Rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće i Košare.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Binjoše.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS