I u petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 25. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Zeta

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: dio Beglaka i Šušunja

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet, Krusi, dio Buronja, Gola Strana, dio Ul. Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, naselje oko škole u Zagoriču, zgrade na uglu Bulevara Save Kovačevića i Ulica Mitra Bakića

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio Stare Zlatice, dio Zlatice prema strelištu, “Holandske sestre” i zgrade iza njih i naselje oko njih u park šumi Zagorič i dio naselja oko groblja u Zagoriču

Danilovgrad

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat (Kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Osredina, Bregovi Mijovića, Gornji i Donji Crnci, Ćelija Piperska,Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Pričelja, Lazine oko Spomenika, Lazine

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Mojkovac (NN izvod ‘Krgušići’)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dobrilovina, Podbišće

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Slatina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Mujića Rečine,. Vranještica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Mioska

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gevčina, Tusto, Bijeli potok

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Jagoče

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bistrica, Ravna rijeka, Kostići, Pisana jela, Rasovo – Rasadnik, Rosulja, Strojtanica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Gra, Ribarevine, Obrov, Zaton, Boljanina, Rasovo – Rastoka

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo,Vrzipov Do

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 08 do 16 sati:Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: korisnici ispod Pršut krivine, oko pošte u Đenovićima, naselje iznad Porto Novog

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Andrići, donji Mojdež

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Brajkovina, Tripun brdo, Čipovina, dio Crnice

Kotor

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dragalj, Ledenice, Malov do, Jelov do, Zvečava, Unijerina, Knežlaz

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Risan centar, dio oko parka

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dub, Trojica, Kavač, Pržice, Stara Forteca, Crveni brijeg, Lovanja, naselje oko tunela sa Grbaljske strane, Tunel Vrmac

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: korisnici na početku šetališta oko otvorenog ljetnjeg bazena

Bar

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Pelinkovići, Duške, Mala i Velja Gorana, Nikezići, Kovačevići, Metanovići

-u terminu od 5:30 do 6:30 sati: centar grada Bara- stambene zgrade Lamele, optika Rakočević, Cafe Bar Bracera, Kongrapove zgrade, Pristanske , Zlatoborske, Spuške, ZetaGradnja, komplet ulica Maršala Tita, Cafe Makijato, Tri Kule , Solidarnost, Gimnazija, Robna Kuća..), dio naselja Žukotrlica, Mimoza, Anfora, Anto Đedpvić, Novi Pristan, Šušanj Izbor, Tržnica, Fleksibilna zona, stambena zgrada i poliklinika Zejnilovič, Stambene zgrade preko puta katedrale , Pešić Parket, Pavićevići, Sportska Dvorana, B3-B4, OGP, Staklorezačka radnja Perković i naseljke oko nje, Crnotravac , 13 Jul, Luka Bar

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Centar Mall, dio Spuške zgrade preko puta taksista od knjižare Luča do bivše stomatološke radnje Vera Dent.

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio naselja Zukotrlica, Miomoza, Amto Đedović(oko osnovne škole Anto Đrdpvoć, Novi Pristan, Radoman, Šušanj Izbpr(naselej oko arketa IDEA, Autodjelovi BBSposrt, do pruge

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kodre, Kolomza, Pistula Repetiror Možura, Sv.Đorđe

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće, dio sela Zabrđe

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio sela Bubanje

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Ulica JNAi Čekića Mahala,Selo Dosuđe

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Godočelje, dio sela Radmanci

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati:Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Meljak, Male Krće

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

-u terminu od 09 do 17 sati:Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

