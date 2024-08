I u četvrtak više opština bez struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 15. avgusta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića, Gornje Mrke.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ulica Skopska, Goce Delčeva.

– u terminu od 13 do 14 sati: Bazar, dio Bloka 5 preko puta Bazara i Hrama i vrtić Suncokrili (moguća kratkotrajna isključenja).

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Suka, dio Begovina, Lužnica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oraovica, Laško Rele, Crvena Paprat,

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića i Slatina (kratktorajna isključenja).

– u terminu od 08 do 17 sati: Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 08 do 10 sati: Benzinska pumpa Vuksanlekići i dio iza nje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Stadion Tuzi.

– u terminu od 10 do 12 sati: Centar Tuzi – Rokšped i naselje oko Rokšpeda, škola i naselje oko škole, dom kulture i naselje oko doma kulture, željeznička stanica i naselje oko željezničke stanice, dom zdravlja i naselje oko doma zdravlja, naselje oko Begove džamije, opština i naselje oko opštine, dio Milješa iza džamije i vodovod Milješ (moguća kratkotrajna isključenja).

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Krtine, Šljeme, Ul. Stubička, Bulevar 13. Jul, dio Kličeva, Stubičko Međeđe.

– u terminu od 08:30 do 11:30 sati: Vodovod Duklo.

– u terminu od 09 do 12:30 sati: Bolnica Brezovik.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Pišče.

Bar

– u terminu od 12 do 14 sati: potrošači na području Sušare, Boškovića i Manastir Ribnjak.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota-Zgrade Pionir, područje od magistrale do Trećeg puta (objekti Majdak, Daković, Dragojević Mačić, Vukčević, Parapid, Danilović, Vujović, Vukasović).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce, dio Zabrđa.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Žiljak, Donji Mojstir, Mahala, Dobrinje, Ribarevine.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Padež, Gornja Rovca, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 13 sati: Štitarica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Vrbica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Komarača (kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 08 do 13 sati: Gradsko naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, Ul. Ivana Milutinovića.

– u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno (moguća isključenja u trajanju od pola sata na početku i kraju radova).

– u terminu od 09:30 do 17 sati: Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Klanac.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

