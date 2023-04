AMSCG: Povoljni uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se po suvim putevima, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMS).

Iz AMSCG-a su upozorili da su duž klisura i usjeka mogući sitniji odroni i savjetovali opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putu.

Saobraćaj je u prekidu za sva vozila na putu Mojkovac – Đurđevića Tara, u mjestu Dobrilovina.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje – Špiljani saobraćaj će zbog rekonstrukcije biti obustavljen od osam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta i od 13 sati i 45 minuta do 16 sati i 45 minuta.

Saobraćaj na magistralnom putu M-2 Podgorica-Bioče, zbog izgradnje Bulevara Vilija Branta, promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni, a moguće su povremene obustave ne duže od 15 minuta.

Na magistralnom putu M-11 Lepetani-Tivat-Krtolska raskrsnica, u mjestu Donja Lastva, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, na mjestu radova.

Od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

U Budvi je, na putu od Prijevora do Lastve Grbaljske, zbog radova na regionalnom vodovodu, saobraćaj promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, a putpuno je obustavljen od deset do 14 sati.

