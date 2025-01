Zverev u finalu, Đoković zbog povrede predao meč

Podgorica, (MINA) – Njemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u finale Australijan opena, nakon što je Novak Đoković zbog povrede predao meč nakon prvog seta.

Prvi dio meča pripao je Zverevu u taj-brejku (7:6).

Set je trajao čak sat i 22 minuta, a oba igrača su čuvala svoj servis.

Zverev će u finalu igrati sa boljim iz duela Janika Sinera i Bena Šeltona.

