Zeta trećeligaš, Kom u baražu

Podgorica, (MINA) – Zeta, prvi šampion u nezavisnoj Crnoj Gori, naredne sezone igraće u trećem rangu takmičenja – Udruženju klubova FSCG centar.

Zeta je u Ulcinju, u posljednjem kolu Druge crnogorske lige, igrala sa Otrant-Olimpikom 3:3.

Status drugoligaša sačuvao je Grbalj, koji je u posljednjem kolu pobijedio na DG areni ekipu Mladosti 4:2.

Mladost je ranije osigurala prvo mjesto i viši rang.

Plasman u Prvu ligu kroz baraž pokušaće da izbore Kom i Berane.

Kom je u posljednjem kolu savladao Podgoricu 3:1 i kao drugoplasirani izborio baraž.

Rival u doigravanju biće mu Rudar, dok će drugi par baraža činiti Berane i Mornar.

Bokelj nije uspio do baraža, a u posljednjem kolu slavio je protiv Igala 2:1.

Kotoranima je, osim pobjede, bilo neophodno i da Kom izgubi.

