Za vikend mečevi 24. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 24. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFl).

Vodeći Dečić igraće na stadionu OFK Titograda, u 18 sati, protiv Rudara, a u isto vrijeme počeće i duel u Baru, između Mornara i Jedinstva.

U 14 sati rivali će biti Petrovac i Sutjeska, dok će se sat kasnije sastati Mladost i Jezero na DG areni.

U posljednjem meču ovog kola, u nedjelju na gradskom stadionu (17.30), sastaće se Budućnost i Arsenal.

Dečić je vodeći na tabeli sa 42 boda i ima jedan više od drugoplasirane Budućnosti. Mornar je treći sa 37, dok je četvrta Sutjeska sa 33 boda.

