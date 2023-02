Za bronzane medalje Danilović, Saljiu, Mikulić i Jovović

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate reprezentativci, juniori Andrija Danilović i Emre Saljiu i mlađi seniori Nemanja Mikulić i Nemanja Jovović, boriće se za bronzane medalje na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Larnaki.

Protivnik Danilovića u kategoriji do 68 kilograma biće Grk Stilianos Ftilakis.

Član Omladinca je, nakon dvije efektne pobjede, zaustavljen u četvrtfinalu, a borbu za medalju izborio je pobjedom protiv Letonca Andreasa Nica 9:1.

Njegov klupski drug, Emre Saljiu, za medalju u kategoriji do 76 kilograma boriće se protiv Njemca Adriana Hajnriha.

Protivnik Mikulića u kategoriji do 84 kilograma biće Mahir Džuho iz Bosne i Hercegovine.

Karatista Bijele je u grupi zaustavljen od Francuza Aleksandra Martinsa, a borbu za medalju izborio je pobjedom protiv Poljaka MIhala Florčaka.

Jovović je nakon tri efektna trijumfa došao do polufinala u kategoriji preko 84 kilograma, gdje je poražen od Bosanca Anesa Bostandžića.

Protivnik karatisti Bara u meču za treće mjesto i medalju biće Hrvat Dario Gluhinić.

Za medalju boriće se sjutra i Anes Arifaj, Jovana Damjanović i muški kadetsko-juniorski kata tim.

