Za adaptaciju sale Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra 27,2 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih za adaptaciju sale Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra izdvojilo je 27,2 hiljade EUR, saopšteno je iz tog Vladimog resora.

Navodi se da je Ministarstvo sporta podržalo adaptaciju, na osnovu zahtjeva Studentskog sportskog centra, a sve u cilju stvaranja boljih uslova za razvoj studentskog sporta.

Ministar Vasilije Lalošević je, tokom obilaska sale, kazao da je Ministarstvo sporta i mladih siguran partner svim mladim ljudima i sportistima i da je to ulaganje samo jedan u nizu projekata na kojima će sarađivati sa Univerzitetsko sportskim centrom.

On je najavio da će naredne godine pomoći Studentskom savezu izgradnju otvorenih terena za košarku.

Ministarstvo će se, kako je najavio ministar Lalošević, uključiti i u realizaciju nabavke sportskog mobilijara za postojeću teretanu u Univerzitetsko sportsko kulturnom centru.

Predsjednik Studentskog saveza Zoran Medenica i direktor Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra Miloš Pavićević, zahvalili su se ministru na podršci koju dobijaju iz tog resora.

Rektor Vladimir Božović pozdravio je odluku Ministarstva da donira sredstva i najavio spremnost da, u saradnji sa Ministartsvom i Univerzitetom, za dalja zajednička ulaganja u sportske objekte za studente.

“Ohrabrio bih saradnju naročito u pripremi zajedničkih projekata ka inostranim fondovima, kako bi maksimalno iskoristili mogućnosti za dobrobit studentske populacije”, kazao je Božović.

Sastanku je prisustvovao i savjetnik u Direktoratu za sport, Ministarstva sporta i mladih, Danilo Medojević.

