WABA: Podgorica za vikend domaćin finalnog turnira

Podgorica, (MINA) – Podgorica će za vikend biti domaćin finalnog turnira WABA lige, na kojem će se za trofej boriti Budućnost Bemaks, Sloga i Orlovi.

Budućnost je od 2014.godine stalni učesnik fajnl-fora, a igrala je posljednjih pet finala.

Trener Vladan Radović, koji je petu sezonu na klupi Budućnosti, želi drugi trofej, nakon što je podgorički sastav najbolji bio i 2020. godine.

On je kazao da će finalni turnir biti praznik košarke.

“Nije baš česta situacija da na utakmici ženske košarke bude više od 2.000 gledalaca, a siguran sam da će se nama kao i prethodne dvije godine i sada to desiti. Klub pravi nevjerovatan napor, a sve to bilo bi nemoguće bez sponzora, kompanije Bemaks”, rekao je Radović.

Komentarišući rezultat iz ligaškog dijela, imajući u vidu činjenicu da su sezonu počeli bez četiri najbolje košarkašice, on je kazao da ne bi vjerovao da mu je neko rekao u septembru da će finalni turnir doćekati sa prve pozicije.

“Adaptirali smo se dobro nakon odlaska najboljih igračica, iako je bilo teških mečeva kao protiv Duge, Sloge i Partizana. Dobro je za mlade igračice da imaju takve mečeve. Nadam se da ćemo biti mirni, nije lako igrati pred punom dvoranom, treći put smo domaćini, ali vjerujem da ćemo izgledati dobro – dodao je Radović.

Govoreći o rivalu u polufinalu, mladi stručnjak iz Nikšića, objasnio je da Sloga nije slučajno stigla do završnice.

“Ne potcjenjujemo ih, iako smo negdje u mislima na finale, ali fokusirani smo samo na Slogu. Nadam se da možemo stići do meča za trofej, ali sada razmišljamo samo o prvom meču”, rekao je Radović.

Trener Sloge, Saša Mateničarski, kazao da je za klub iz Požege plasman na finalni turnir istorijski uspjeh.

“To je velika obaveza da predstavimo Srbiju i Požegu na najbolji način. Spremni smo, došli smo da igramo i da pokušamo da iznenadimo domaćina. Četvrto mjesto je veliki uspjeh, ali nijesmo došli bez ambicija, već želimo da napravimo i korak naprijed”, rekao je Mateničarski.

Duel Budućnosti i Sloge u Bemaks areni zakazan je za 19 sati i 30 minuta.

Finalni turnir otvoriće Celje i Orlovi, u 16 sati.

Trener Orlova, Vesna Džuver, podsjetila je da je kao igračica na fajnl-foru bila četvrta i da kao trener želi da bude bolje plasirana.

“Ostvarili smo primarni cilj, sjajnom igrom u posljednjem meču protiv Montana. Lijepo je biti na završnom turniru. Ipak, igramo protiv šampiona, Celje je apsolutni favorit, ali to je jedan meč i nećemo se predati. Zdravstveni bilten nije idealan, ali uradićemo sve da utakmicu učinimo zanimljivom”, kazala je Džuver.

Celje je četiri puta bilo šampion, a trener Damir Grgić najtrofejniji je trener sa tri pehara i sva tri podigao je u Podgorici – 2017, 2022. i 2023. godine.

“Moram da pohvalim Budućnost za organizaciju i gostoprimstvo, a mi se ovdje godinama osjećamo kao kod kuće. Nastojaćemo da opravdamo ulogu favorita protiv Orlova. Znamo šta nas očekuje, naša velika opomena je duel protiv njih u Celju. Cilj je finale, ali najvažnije je da budemo pravi, da prođe sve bez povreda i nadam se da ćemo u sjajnom ambijentu krunisati dobru sezonu”, kazao je Grgić.

Predsjednik WABA lige, Srboban Filipović, kazao je da zvuči nevjerovatno da je Podgorica čak šesti put domaćin finalnog turnira.

“Pred nama je 23. fajnl-for, a samo devet puta je domaćin uspio da dođe do trofeja. Posljednji put domaćin završnog turnira postao je šampion prije tri godine, kada je Beroe slavio na svom terenu, dok je Budućnost šesti put organizator, a osvojila je samo pehar kao domaćin 2016. godine”, rekao je Filipović.

On je pohvalio podgorički klub zbog napora da finalni turnir bude istinski spektakl.

“Iako sam prošle godine mislio da je to vrhunac organizacije, ali sam se već uvjerio da je kompletna organizacija od dvorane, hotela i svemu ostalom na maksimalnom nivou i očekuje nas zaista praznik košarke”, naglasio je Filipović.

