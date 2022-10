WABA – Košarkašice Budućnost Bemaksa sjutra dočekuju Banoviće

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv Banovića utakmicu četvrtog kola WABA lige.

Budućnost nakon tri kola ima maksimalan skor, dok je tim iz Bosne i Hercegovine na polovičnom skoru – pobjeda protiv Zagreba i poraz od Duge.

Trener Vladan Radović kazao je da ekipa Banovića nije nepoznanica.

“Ove sezone imaju Amerikanku na poziciji plejmejkera i na koju će sigurno morati da obrate posebnu pažnju.

“Tu je povratnica Dženita Kahvedžić, iskusna igračica sa kvalitetom u šutu za tri poena, na pozicijama 4 i 5 su već par sezona Ajla Ikanović i mlada Ibrić. To znači da ćemo morati da budemo u našem prepoznatljivom ritmu i naravno moramo ispoštovati zahtjeve u odbrani, ali intezitet samog napada”, rekao je Radović.

On je naglasio da je podgoričkom timu loša treća četvrtina protiv Montane dobra opomena.

“Vidjeli smo protiv Montane da kada izađemo iz našeg sistema i kada malo usporimo, izađemo iz fokusa kojeg treba da imamo da smo onda u problemu. Baš zbog toga treća četvrtina protiv Montane nam je dobra opomena. Želimo kao i uvijek da izgledamo dobro, da budemo u pravom ritmu, a samim tim ako bude tako rezultat neće izostati”, rekao je Radović.

Duel Budućnost Bemaksa i Banovića u Bemaksa areni počeće u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS