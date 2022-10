Vušurović i Božović u finalu SP u Italiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kik bokseri Pavle Vušurović i Mirko Božović plasirali su se u finale Svjetskog prvenstva za kadete i juniore u italijanskom Lido di Jezolu.

Vušurović je u polufinalu discipline lou kik, kategorije do 81 kilogram, jednoglasnom odlukom sudija savladao Slovaka Adama Zavodskog.

Prethodno je u četvrtfinalu eliminisao Buraka Kalendera iz Turske.

Za zlatnu medalju boriće se sjutra protiv Nikolaja Valerieva iz Bugarske.

Božović je u polufinalu kik lajta, kategorije do 69 kilograma, slavio protiv Čeha Patrika Sotone 2:1.

U finalu rival mu je Italijan Samuele Puljezi.

Sa bronzanim odličjima šampionatu su završili Nikola Jovetić i Viktor Dukić.

Jovetić je u polufinalu lou kika (do 67) izgubio od Grka Hristosa Efstatiadisa 3:0.

Do medalje stigao je pobjedama protiv Kanađanina Rivsa i Poljaka Mjetlinskog.

Od Dukića bolji je bio Meksikanac Huan Pablo Kabralj sa 3:0.

Mladi teškaš (kik lajt, +69) prethodno je upisao dva trijumfa, protiv Italijana Kolučija i Mađara Ersinga.

Ranije su, bez medalje, nastup završili Jovan Lipovina, Isah Tarhaniš, Nemanja Radnjić, Fariz Dacić, Lazar Madžarović i Nermina Škrijelj.

