Vuletić na drugom mjestu evropske rang liste

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondo reprezentativac Vuk Vuletić zauzima drugo mjesto na rang listi Evropske tekvondo unije u kategoriji do 73 kilograma, objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

Član Montenegro starsa osvojio je 97,09 bodova i ima 0,3 manje od španskog reprezentativca Markosa Agilara Kabaljera.

“To je prvi put da se neki crnogorski junior tako visoko kotira na bodovnoj listi Evropske tekvondo unije. Vuletić je stekao bodove osvajanjem bronzanog odličja na Evropskom juniorskom prvenstva u olimpijskim kategorijama u Rigi i prvih mjesta na Prvenstvu Evrope malih zemalja u San Marinu i bodovnom G2 olimpijskom turniru u Beogradu”, saopšteno je iz Montenegro starsa.

Navodi se da će Vuletić narednu sezonu nastupati kao senior i biti jedan od glavnih aduta za odlazak na Olimpijske igre u Parizu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS