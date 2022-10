Vuletić i Berišaj bronzani na EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondo reprezentativci Vuk Vuletić i Andrea Berišaj osvojili su bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Rigi, u olimpijskim kategorijama.

Vuletić je do odličja u kategoriji do 73 kilograma došao nakon tri pobjede.

Član Montenegrostarsa na startu eliminisao je Francuza Romana Bujara, u drugom pobijedio je Poljaka Jakuba Novaka, dok je u trećem slavio protiv Forostjuka Matvila iz Ukrajine.

U polufinalnom meču poražen je od Španca Markosa Aguilara Kabaljera.

Španski borac u nastavku šampionata domogao se zlatne medalje.

Berišaj je odličje osvojila u kategoriji do 63 kilograma, a do polufinala došla je pobjedama protiv Španjolke Albe Muriljo Tarago i Auguste Klimantaviciute iz Litvanije.

Članica Bese u meču za finale poražena je od Francuskinje Aleksane Furnije.

Bez medalje završila je juniorska vicešampionka svijeta Anđela Berišaj.

Ona je na startu takmičenja u kategoriji preko 63 kilograma bila slobodna, drugom kolu pobijedila je Ukrajinku Polina Kučerijavu, dok je u meču za polufinale i medalju izgubila od Jelise Engone Enkema iz Španije.

Nastup je završila kao petoplasirana.

Trener reprezentacije Nikola Gegaj kazao je da su crnogorski reprezentativci imali odličan nastup i ostvarili veliki rezultat.

“Vuletić je, poslije tri efektne pobjede, posustao u polufinalu. Povreda i odsustvo od dva mjeseca su učinili svoje da ne pruži još više. Andrea je u polufinalnoj borbi imala prednost, ali je zbog neiskustva platila ceh”, rekao je Gegaj agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, umor je i kod Anđele Berišaj uticao da ne pokaže sve što zna.

“Kod nje se osjetio umor i zasićenost jer je za dvije sedmice imala četiri važna takmičenja”, rekao je Gegaj.

