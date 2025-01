Vuković drugoplasirana na mitingu u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković kao drugoplasirana završila je nastup u skoku u vis na dvoranskom mitingu u Beogradu.

Vuković je do drugog mjesta došla sa preskočenih 190 centimetara.

Rezultat sezone preskočila je iz drugog pokušaja.

Pobijedila je Angelina Topić sa preskočenih 192 centimetara.

Pobjendičko postolje komletirala je Ukrajinka Tatjana Tabašnik, koja je preskočila ljestvicu na visini od 190 centimetara iz trećeg pokušaja.

Vuković se na beogradskom mitingu vratila na zaletište, nakon što je zbog povrede propustila drugi dio prošle sezone.

Crnogorsku rekorderku 6. februara očekuje nastup na dvoranskom mitingu u Italiji, dok će devet dana kasnije nastupiti na Balkanskom prvenstvu u dvorani u Beogradu.

Na mitingu u Beogradu od takmičenja zvanično se oprostio reprezentativac Srbije u bacanju kugle Asmir Kolašinac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS