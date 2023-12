Vukčević: Jedrenje konačno dobilo pažnju javnosti koju zaslužuje

Podgorica, (MINA) – Jedrenje je konačno dobilo pažnju javnosti koju zaslužuje, a nominacija Nikole Golubovića u najuži izbor sportiste godine Crnogorskog olimpijskog komiteta, kao i nagrada Udruženja sportskih novinara potvrda su navedenog, kazao je predsjendik Crnogorskog jedriličarskog saveza Predrag Vukčević.

On je naglasio da mu je drago što je COK prepoznao i potvrdio kvalitet i potencijal crnogorskog jedrenja, što, kako je kazao, nominacija Nikole Golubovića za najboljeg sportistu države definitivno jeste.

Vukčević je podsjetio da je Golubović na Svjetskom seniorskom prvenstvu u klasi ILCA 6, osvojio srebrnu medalju.

“Koristim priliku da čestitam svim dobitnicima nagrada, kao i sportistima koji su bili nominovani. Najbolji sportista Crne Gore je Nenad Dulović, a sve ljubitelje sporta u Crnoj Gori može da raduje činjenica da članovi Upravnog odbora ne bi pogrešili ni da su nagradu dodijelili Nikoli Goluboviću, ili Petru Liješeviću, naprotiv. To je samo potvrda da je sport jedan od najboljih, ako ne i najbolji, ambasador i brend Crne Gore”, rekao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, fenomenalni rezultati u režiji Milivoja Dukića, Ilije Markovića, Nikole Golubovića, Pavla Musića nizali su se kao na traci.

On je naglasio da Crna Gora može da se pohvali da je imala učesnike finalnih regata na svim velikim evropskim i svjetskim takmičenjima.

“Golubović je osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu, Milivoj Dukić i Ilija Marković, zlatnu i srebrnu na Igrama malih zemalja, uz sjajne rezultate na prestižnim međunarodnim regatama, Evropskom i Svetskom prvenstvu. Jedrenje je konačno dobilo pažnju javnosti koju zaslužuje”, rekao je Vukčević.

On je istakao da je 2023. godina za crnogorsko jedrenje bila fenomenalna i da mogu biti ponosni na ostvarene rezultate na evropskim i svjetskim takmičenjima, kao i napretkom koji ostvaren u svim uzrasnim kategorijama.

“Fenomenalni rezultati u godini koja se polako bliži kraju, neće nas uspavati, potsticaj su sa nam da držimo uzlazni kurs. Imamo potencijal i kvalitet za još veće domete”, rekao je Vukčević.

On je istakao da su svima u crnogorskom jedrenju misli usmerene ka Svjetskom prvenstvu u Australiji.

“Na talonu će biti svega sedam viza za Olimpijske igre, a vjerujem da će Milivoj Dukić i Ilija Marković, uspjeti da obraduju ljubitelje sporta. Da će uspjeti da donesu prvu vizu za Pariz Crnoj Gori. Punim jedrima idemo dalje”, rekao je Vukčević.

On je naglasio da se i Golubović intenzivno priprema za Evropsko prvenstvo, koje je na programu u februaru.

“Ostaje nam da zahvalimo javnosti Crne Gore i svima koji su učestvovali u online glasanju COK-a i da im kao i našim jedriličarima i svim sportistima, svima koji nam pomažu i podržavaju naš rad, poželimo dobar vjetar i mnogo uspjeha u godini koja slijedi, sa nadom da će izbor najboljeg sportiste ponovo biti obilježen neizvjesnošću i velikom borbom, kao posledicom ostvarenih vrhunskih rezultata”, zaključio je Vukčević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS