Vukčević: Budućnost favorit protiv Lokomotive

Podgorica, (MINA) – Budućnost Bemaks prvi put ove sezone favorit je pred svojim navijačima i želi dva boda u duelu sa Lokomotivom, kazala je desni bek podgoričkog rukometnog tima Jelena Vukčević.

Budućnost i Lokomotiva odigraće u subotu u Podgorici utakmicu 12. kola EHF Lige šampiona.

Prvi međusobni duel u Zagrebu pripao je podgoričkom timu 25:24.

Budućnost je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila četiri pobjede, remi i šest poraza.

Lokomotiva je bez pobjede ove sezone, sa samo jednim osvojenim bodom.

Vukčević je kazala da Lokomotiva u Podgoricu dolazi motivisana.

“Prošlog puta sve igračice bile su agresivne, neće faliti toga ni ovog puta. Imamo dosta motiva, posebno jer igramo kod kuće, a svaka od nas se uželjela nastupa u Bemaks areni. Probaćemo da smanjimo greške, posebno iz utakmica sa Rapidom i Mecom”, rekla je Vukčević.

Ona je naglasila da naporno treniraju i trude se da isprave greške.

“Nadam se dobroj partiji. Prvi put smo favoriti kod kuće, ima pritiska, ali je i privilegija što smo u takvoj ulozi, daćemo sve do sebe, energija će biti na zavidnom nivou, podrška između nas neće faliti, a to nam može donijeto dobar rezultat. Nadam se da ćemo ih nadmudriti na terenu”, kazala je Vukčević.

Lijevi bek Mari Plamenova Tomova očekuje da Budućnost u prvom meču pred svojim navijačima ove sezone prikazati najbolju partiju.

“Neće biti lako, ali borićemo se za pobjedu. Imamo još mnogo toga da pokažemo. Sigurna sam da ćemo na teren izaći sa dobrom energijom. Pokušaćemo da smanjimo greške na minimum i takva igra može nam donijeti bodove”, rekla je Plamenova Tomova.

Subotnji duel počeće u 16 sati.

