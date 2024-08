Vuk Milojević novo pojačanje na Škveru

Podgorica, (MINA) – Vuk Milojević naredne sezone biće član Jadrana, saopšteno je iz hercegnovskog vaterpolo kluba.

Igrač desne strane dolazi iz Crvene zvezde, sa kojom je dva puta osvojio Kup Srbije.

Sa reprezentaciom Srbije učestvovao je na Svjetskom prvenstvu u Fukoki i šampionatu Evrope u Zagrebu.

Milojević je treće pojačanje Jadrana za narednu sezonu, nakon povratnika na škver Dimitrija Obradovića i Đorđa Lazića.

Ugovore sa hercegnovskim klubom produžili su Jovan Vujović, Vasilije Radović i golman Darko Đurović.

