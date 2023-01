Vujović: Crnogorski rukometaši pokazali karakter

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore na startu Svjetskog prvenstva pokazala je karakter i da može da igra sa Španijom, kazao je desni bek Branko Vujović, navodeći da je za nešto više falilo iskustva.

Crnogorski rukometaši šampionat svijeta u Poljskoj i Švedskoj otvorili su porazom od Španije 30:25.

Vujović je kazao da je crnogorska reprezentacija mogla i više protiv favorizovanog rivala.

“Nadigrali su nas taktički, tjerali su nas da šutiramo iz teških pozicija, što je Vargas branio. I u napadu su odigrali perfektno, svaku našu grešku su iskoristili. Nebojša Simić je odbranio neke šuteve, ali su hvatali lopte i dolazili do zicera”, rekao je Vujović nakon meča.

On je istakao da su crnogorski rukometaši u nekoliko navrata uspjeli da se vrate, pokažu karakter i da mogu da igraju sa njima.

“Falilo je iskustva, jer smo vezali po dvije-tri greške, a oni iz kontri kažnjavali. Stalno smo jurili razliku, na kraju je bilo pet golova, a moglo je da bude i dva-tri”, rekao je Vujović.

On je podsjetio da Španija već 15 godina uzima medalju na skoro svakom takmičenju.

“Sigurno je bila favorit, ali smo izašli da pobijedimo ili osvojimo bar bod. Nismo uspjeli, ali nemamo vremena da žalimo. Okrećemo se Iranu, tu smo favoriti i mislim da ćemo opravdati tu ulogu”, rekao je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS