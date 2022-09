Vujošević stručni konsultant SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Trofejni stručnjak Duško Vujošević imenovan je stručnog konsultanta u košarkaškom klubu SC Derbi, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da će prvi selektor crnogorske biti glavni koordinator svim trenerima i košarkašima mlađih kategorija.

Vujošević je najveći trag ostavio na klupi Partizana sa kojim je osvojio 22 trofeja, od čega pet titula u najjačem regionalnom takmičenju.

Vodio je i CSKA iz Moskve i Limož, a 2009. godine je proglašen za najboljeg trenera u Evroligi.

Vujošević je kazao da da se odlučio da pruži doprinos radu SC Derbija, kao stručni konsultant.

“Imam delikatan zadatak da pomognem trenerima kada je u pitanju selekcija i razvoj od mladjih kategorija, do posebno izazovnog perioda prelaska iz juniorske u seniorsku i da ostvarimo rezultat u mladjim kategorijama igrajući sa igračima koji imaju perspektivu”, rekao je Vujošević.

On je naglasio da Klub ima takav program stvaranja igrača, koji je bio njegova specijalnost u dosadašnjem radu.

“SC Derbi ima i adekvatne uslove da realizuje svoje ambicije. Prihvatio sam poziv i poslije jednogodišnje pauze se vraćam košarci, u onom kapacitetu u kojem mi to zdravstveno stanje dozvoljava. Nadam se da ćemo ovom saradnjom biti obostrano zadovoljni”, rekao je Vujošević.

Iz podgoričkog kluba saopšteno je da SC Derbi želi da u svojim redovima ima najtalentovanije košarkaše, kako iz regiona, tako i iz Evrope.

“Vjerujemo da ne postoji adekvatniji košarkaški trener od Duška Vujoševića. Kroz njegovu školu su prošla velika košarkaška imena koja su obilježila ili i dalje obilježavaju evropsku i svjetsku košarku”, piše u saopštenju SC Derbija.

Navodi se da klub želi da napravi najbolji stručni tim za razvoj mladih igrača.

“Vujošević je neko čije ime i reputacija to garantuju. On je sinonim za uspjeh”, rekao je sportski direktor SC Derbija Đuro Osojić.

