Vojinovića povreda zaustavila u trećem kolu

Podgorica, (MINA) – Karatista Iskre, Balša Vojinović, zbog povrede u trećem kolu prekinuo je nastup na Svjetskoj ligi mladih u Fujeirahu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Vojinović je u debitantskom nastupu u konkurenciji mlađih seniora, u kategoriji do 60 kilkograma, eliminisao Iranca Farzama Sadegija 4:1 i Čeha Davida Klevara 4:0.

U trećem kolu, u meču protiv Iranca Erfana Rahimzadeha, kod rezultata 1:1 obnovio je povredu koljena i nije mogao da nastavi borbu.

Vojinović je tokom Evropskog prvenstva u Larnaki, na kojem je osvojio bronzanu medalju, povrijedio koljeno u polufinalu, ali je uspio da se oporavi i domogne pobjedničkog postolja.

Predstavnica Iskre u katama, Katarina Vlahović, ispoštovala je preporuku ljekara u Fujeirahu i zbog zdrastvenih problema odustala od takmičenja.

Za subotu predviđeni su nastupi Saše Petrića, Nikole Stanišića, Branka Lazovića, Anesa Arifaja i Nikole Zejaka.

