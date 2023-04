Veliki trijumf Mornar Barskog zlata protiv Cedevita Olimpije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Baru ekipu Cedevita Olimpije 78:75 (23:21, 21:24, 17:25 i 17:5), u utakmici 25. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim upisao je osmi trijumf i obezbijedio opstanak u ligi.

Do velikog trijumfa došao je zahvaljujući velikom preokretu u posljednjoj četvrtini.

Cedevita Olimpija bila je na pragu pobjede u Baru, a u 28. minutu imala je 13 poena prednosti (68:55).

Domaćin se u anstavku vratio u meč i u 36. minutu stiga do preokreta poenima Milija Mikovića (73:72).

Gosti su do kraja nsamo još jenom vodili 75:74, nakon čega je domaćin predvođen Balšom Živanovićem, vezao pet poena i riješio pitanje pobjednika.

Živanović je meč završio sa 19 poena, Glas je ubacio 11, dok su Marko Pecarski i Antonio Vranković meč završili sa po devet poena.

Mornar je tom pobjedom napravio uslugu Budućnost Voliju, koja će definitivno ligaški dio završiti na trećem mjestu.

