Iković: Za podobne dva dana konkursa dovoljna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preokret je zatražio od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da produži rok za prijavu na javni poziv za nabavku mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju.

Član Preokreta, Vuk Iković, kazao je da Ministarstvo pretvara još jedan javni poziv u nemoguću misiju, zbog čega su zatražili da se rok za prijavu produži.

“Ovo Ministratvo je raspisalo poziv za nabavku mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju. Poziv je raspisan u ponedjeljak, a rok za prijavu se završava danas. To znači da se mogu prijaviti samo oni koju su znali da će se poziv raspisati prije nego je raspisan, a to su mogli znati oni koji su bliski i podobni partiji”, naveo je Iković u saopštenju.

Prema njegovim riječima, većina poljoprivrednika je dugo isčekivala ovaj poziv, kako bi održali svoje poslovanje.

“Međutim, dobar dio njih nije čak u toku da je poziv objavljen, a oni i koji su vidjeli poziv fizički ne mogu da prikupe svu dokumentaciju za dva dana da bi konkurisali za nabavku opreme za poljoprivrednu proizvodnju”, poručio je Iković.

Svrha Ministarstva, kako je rekao, nije da podiže nove prepreke poljoprivredniku, već da ih ukloni kako bi novac otišao u ruke radnika koji će njime staviti novi crnogorski premium brend.

“Ukoliko Ministarstvo već danas ne produži rok za prijavu, to je samo još jedna potvrda da nam institucije i dalje ne rade u interesu svih građana, već za partije koje ostaju naša rana koja još ne zarasta”, zaključio je Iković.

