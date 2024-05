Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi porasli, pri čemu je Nasdaq dostigao rekordni nivo, premda bi zbog visoke inflacije kamatne stope u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) mogle ostati povišene duže nego što se očekivalo.

Dow Jones ojačao je 0,32 odsto na 39.558 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,48 odsto na 5.246 poena, a Nasdaq indeks 0,75 odsto na rekordnih 16.511 bodova.

Na početku trgovanja, ulagači su bili oprezni, jer su novi podaci pokazali da su proizvođačke cijene u SAD-u u aprilu porasle 0,5 odsto na mjesečnom nivou i 2,2 odsto godišnje, više nego što su analitičari očekivali, prenosi Hrportfolio.

To znači da će inflacija ostati povišena duže nego što su se ulagači nadali, a to znači i da će kamatne stope američke centralne banke ostati povišene duže nego što se očekivalo.

To je kazao i predsjednik Federalnih rezervi (Fed), Jerome Powell.

„Nijesmo očekivali da će biti lagano. No, ti inflacioni podaci viši su nego što je iko očekivao. A to nam govori da moramo biti strpljivi i prepustiti restriktivnoj monetarnoj politici da obavi svoj zadatak”, kazao je Powell na jednom skupu bankara.

Još nedavno ulagači su se nadali da će Fed ove godine agresivno smanjiti kamatne stope, no po svemu sudeći, to neće biti tako, a smanjenje kamata moguće je tek na jesen.

No, nakon tih podataka splasnula su očekivanja da će Fed početi da smanjuje kamate u septembru.

Ipak, berzanski indeksi su porasli, jer je ulagače ohrabrila poruka Powella da ne očekuje povećanje kamatnih stopa, uprkos povišenoj inflaciji.

„Tržište je već shvatilo da će kamate ostati povišene duže nego što se mislilo. Posljednjih sedmica čak se postavljalo pitanje hoće li Fed još jednom povećati kamate, no Powell je kazao da se o tome sada ne razmišlja”, rekla je analitičarka u firmi 248 ventures, Lindsey Bell.

Danas će biti objavljen izvještaj o potrošačkim cijenama u SAD-u, koje bi takođe moglo uticati na smjer tržišta.

Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da bi temeljna stopa potrošačkih cijena, koja ne uključuje cijene hrane i energenata, u aprilu mogla porasti 0,3 odsto na mjesečnom nivou, a na godišnjem 3,6 odsto.

A na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,16 odsto na 8.428 bodova, a pariski CAC 0,2 odsto na 8.225 poena. Frankfurtski DAX skliznuo je 0,14 odsto na 18.716 bodova.

