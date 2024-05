Zaštititi maloljetnike od korišćenja u političke svrhe

Podgorica, (MINA) – Tokom izborne kampanje u Budvi i dalje se kreireaju i objavljaju sadržaji koji uključuju maloljetnike, kazali su iz Agencije za elektronske medije (AEM) i pozvali emitere da zaštite maloljetne osobe od korišćenja u političke svrhe u izbornim kampanjama.

Kako su kazali iz AEM, politički subjekti pokušavaju da koriste maloljetnike kako bi emotivno uticali i motivisali glasače da im ukažu povjerenje.

“Sa druge strane, maloljetnicima se mora garantovati mogućnost da slobodno donesu sopstvenu odluku da li žele da učestvuju u određenoj kampanji bilo kojeg političkog subjekta”, naglasili su iz AEM.

Oni su istakli da je saradnja između AEM i emitera ključna za uspješnu zaštitu prava maloljetnika tokom izbornih procesa.

“Odbijanjem emitovanja oglasa u kojima postoji zloupotreba maloljetnika djeluje se preventivno i istovremeno izbjegava pokretanje postupaka

i izricanja upravno-nadzornih mjera od strane Agencije”, naglasili su iz AEM.

Iz AEM su ukazali da je Zakonom o medijima propisano da su mediji dužni da štite integritet djece i maloljetnika, a Zakonom o elektronskim medijima da je emiter dužan da poštuje

privatnost i dostojanstvo građana i štiti integritet maloljetnih lica.

Kako su dodali, Pravilnikom o programskim standardima u elektronskim medijima zabranjeno je

korištenje maloljetnika u političke svrhe.

“Prava maloljetnika proizilaze direktno iz njihovih potreba koje utiču na njihov razvoj i rast, koji se ne mogu obezbijediti bez ispunjenja tih prava”, naglasili su iz AEM.

Kako su dodali, uključivanje i omogućivanje maloljetnicima da komentarišu, predlažu i učestvuju u planiranju, kreiranju i sprovođenju određenih politika je jedno od tih prava.

“Zbog toga je vrlo važno i kako se maloljetnicima omogućava da učestvuju u političkoj komunikaciji u toku (medijskih) predizbornih kampanja, odnosno kako se oni uključuju u sadržaje posvećene medijskom predstavljanju političkih subjekata u tom procesu”, navodi se u saopštenju AEM.

