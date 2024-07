Vaterpolisti slavili i protiv Rumunije

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolisti pobijedili su danas selekciju Rumunije 10:6 (1:2, 2:2, 5:1 i 2:1), u utakmici drugog kola turnira u Šapcu.

To je drugi trijumf izabranika selektora Vladimira Gojkovića na turniru, nakon što su juče bili ubjedljivi protiv Njemačke 14:7.

Crna Gora je pobjedu nad Rumunima, učesnicima Olimpijskih igara, osigurala odličnom igrom u trećoj četvrtini, serijom 5:0, kojom je od 5:5 došla do 10:5.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Stefan Vidović sa tri gola, Jovan Vujović postigao je dva, a po jedan Vasilije Radović, Danilo Radović, Dimitrije Obradović, Vladan Spaić i Aljoša Mačić.

Crna Gora će u subotu igrati dva meča – protiv Australije u 11 sati i 45 minuta i Srbije u 20 sati i 45 minuta.

Za nedjelju, na zatvaranju turnira, zakazan je duel sa Francuskom (17.15).

