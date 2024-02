Uspješan nastup karatista Budućnosti i Potoka

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti osvojili su po pet zlatnih i bronzanih i jednu srebrnu medalju na međunarodnom turniru Baščaršija karate kup u Sarajevu, dok su pljevaljski Potoci nastup završili sa četiri zlatna i tri bronzana odličja.

Od podgoričkih karatista zlatne medalje osvojili su

Dragutin Stojanović (2014) i Nina Krulj (2013) u katama, a Tijana Vujisić (U14 do 54), Semen Belkovski (2015/16 do 38) i Nikola Nikač (2015/16 do 45).

Krulj je osvojila srebro u konkurenciji djevojčica rođenih 2012. godine, dok su bronzani bili kataši

Dražen Šutović (kadet), Jana Vujačić (2014), Anđa Koprivica (2011) i Strahinja Mujović (2013) i Lazar Lazovic u borbama (2011, preko 55).

Svi članovi Potoka medalje su osvojili u katama.

Zlatni su bili Jakov Cupara (2013), Miloš Popadić (2012), Dušan Borović (2011) i kata tim 2012/11 u sastavu Cupara, Popadić i Borović.

Bronzane su bile Nina Đurović (2012), Miloš Popadić (2011) i Jakov Cupara (2012).

Turnir u Sarajevu okupio je 850 takmičara iz 73 kluba država regiona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS